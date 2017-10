Visite guidate alle mostre di Chagall e Van Gogh

LifeGate vi offre in esclusiva l’opportunità di regalare per Natale a 40 persone una visita privata guidata alle mostre di Chagall e di Van Gogh al Palazzo Reale di Milano. Mostra di Chagall: due visite private in esclusiva, per lunedì 15 dicembre, per due gruppi da 20 persone (40 persone in tutto). Una guida accompagnerà i vostri ospiti per la mostra, la visita durerà circa 90 minuti. Mostra di Van Gogh: due visite private in esclusiva, per mercoledì 17 dicembre, per due gruppi da 20 persone (40 persone in tutto). Una guida accompagnerà i vostri ospiti per la mostra, la visita durerà circa 60 minuti. Per entrambe le visite private, gli ingressi di due gruppi da 20 persone, sono distanziati tra loro di 10 minuti: ore 17,50 e 18. Si può prevedere un momento introduttivo corale a cura dell’azienda e/o un momento finale di saluti. La proposta include: • resa a Impatto Zero® delle visite private; • un biglietto di Natale di LifeGate per ogni visitatore (il biglietto rappresenta la tutela di 50 mq di foresta in Amazzonia brasiliana per 5 anni); • biglietti e microfonaggio per ogni visitatore: • una guida privata per ogni gruppo di 20 persone. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre lunedì 24 novembre alle ore 11 all’email impattozero@lifegate.it