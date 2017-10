Nanotecnologie. Ora ci aiuteranno anche nelle pulizie industriali

Nell'inifinitamente piccolo spesso si nascondono grandi soluzioni. È quello che hanno pensato al Centro Ricerche di Air Bank, azienda emiliana che fornisce prodotti e soluzioni per il contenimento di disastri ambientali, per la pulizia industriale e per la sicurezza ambientale. Imitando la natura, l'azienda realizza e produce solventi, idrorepellenti, gel e spray con biopolimeri organici, biodegradabili e nanotecnologici. Graffitti addio. Pensiamo al problema dei graffitti, quelli che imbrattano le nostre città e che nulla hanno a che vedere con la street art. Spesso le amministrazioni comunali non hanno le possibilità economiche per ripulire tutto. Se la pulizia viene fatta, spesso somiglia ad una toppa mal fatta. Con i due prodotti Graffless e Graffless Keepclean, detergenti a ridotto impatto per eliminare i graffiti dai muri e proteggere le pareti da nuovi tentativi di imbrattamento la soluzione è alla portata. Graffless è un gel detergente che agisce sulla vernice, permettendone la rimozione in modo semplice e abbattendo notevolmente i costi di pulizia, mentre Graffless Keepclean crea una barriera protettiva a base di polimeri organici che impedisce nuove scritte, evitando l'uso di solventi chimici per la manutenzione delle superfici.