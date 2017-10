Nasce Sunrise, il fondo che investe nel fotovoltaico

Un fondo che aggreghi i progetti di media taglia, da 1 megawatt, fino al raggiungimento di una potenza pari a 100 megawatt, mantenendo il ritorno economico dell'investimento. Questo l'obiettivo, o in linguaggio più tecnico la mission, del fondo presentato da Iris Fund Sicav Sif, una management company indipendente specializzata nella creazione e nella gestione di soluzioni di investimento per investitori istituzionali e privati. Nasce così Sunrise, il comparto di private equity di diritto lussemburghese dedicato al settore fotovoltaico, che si prefigge di valorizzare al meglio il valore materiale ed immateriale degli impianti, ottimizzando al contempo le esperienze degli imprenditori che hanno realizzato e gestito gli impianti fotovoltaici. “In Italia in questo momento ci troviamo in un’economia ancora in piena crisi, ma questo non significa che sul mercato non vi siano opportunità interessanti”, spiega Angelo Lazzari, Amministratore Delegato di arc Asset Management. “Anzi, le opportunità si trovano proprio nella possibilità di creare soluzioni in grado di risolvere le difficoltà dei soggetti in stato di crisi con l’obiettivo di avvicinare la finanza all’economia reale”. Come riporta una nota della stessa agenzia, “in questo momento una consistente offerta di impianti fotovoltaici con una dimensione inferiore a 1 MW - quasi il 99,8% - che possono essere acquisiti a costi convenienti anche per via delle difficoltà di accesso al credito e della necessità degli attuali proprietari di investire la liquidità nel loro core business. Importante inoltre il ruolo dei grandi produttori di energia e di moduli, che potrebbero acquisire gli impianti, solo se di dimensioni economicamente vantaggiose. “Sono molto orgoglioso del team altamente qualificato che compone sia Sunrise che Sunrise Advisory”, conclude Lazzari. “Siamo inoltre supportati da Sunrise Lab, un centro di ricerca che ha il compito di sviluppare soluzioni innovative al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di proprietà del fondo. Il nostro motto è: la vera energia risiede nelle persone che investono in essa”.