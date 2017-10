Natale 2012. Regali aziendali, ci pensa LifeGate

Foreste in piedi Regala una foresta in Brasile e partecipa al progetto "Foreste in piedi" attraverso la tutela di 10 mq di foresta matura per 5 anni. Riceverai un certificato personalizzato per ogni destinatario. € 2,50 + IVA cad Se vuoi, puoi scegliere di abbinare il gadget Green Tris. (tutela + gadget € 15 + iva + spese di spedizione) Regala Impatto Zero® Regala a clienti e dipendenti la compensazione del loro impatto ambientale di un anno contribuendo alla creazione e tutela di una foresta in Costa Rica e Madagascar. Il pacco dono comprende un certificato personalizzato € 23 + iva cad. Se vuoi puoi scegliere di abbinare il gadget Green Tris (Impatto Zero® + gadget € 33 + iva cad + spese di spedizione) La forza dell'Emilia Regala la confezione gastronomica "La forza dell'Emilia": una selezione di alimenti biologici, tutti provenienti dai territori colpiti dal terremoto, con packaging a Impatto Zero®. confezione base € 45 + IVA + SPESE DI SPEDIZIONE Adotta una pianta Partecipa al progetto di riqualificazione dell'Alzaia del Naviglio Grande di Milano: adotta una o più piante dedicandole a chi vuoi e contribuisci alla manutenzione dell'area per 20 anni. Riceverai un certificato personalizzato per ogni destinatario, che vedrà il proprio nome riportato sul cartellino apposto su ogni pianta. Se vuoi, puoi scegliere di abbinare il gadget Green Tris di LifeGate. offerta a preventivo Si garantiscono le consegne entro Natale a ordine pervenuto entro e non oltre venerdì 7 dicembre 2012.