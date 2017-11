Nel segno della sostenibilità, della soddisfazione, della trasparenza: la risposta di Autogrill

In merito all’articolo pubblicato sul sito www.lifegate.it, Autogrill e i panini surgelati. Quando il pubblico non è uno stakeholder e la Csr non include il prodotto, Autogrill precisa che:

l’impegno della Società nella promozione e realizzazione delle pratiche di sostenibilità è costante e concreto. Per Autogrill la sostenibilità si traduce in progetti, iniziative e buone pratiche in tutte le aree di business - ambientale, sociale ed economica – e nei confronti di tutti gli stakeholder, compresi clienti e collaboratori. Tali azioni, documentate con cifre e numeri, si trovano nel Rapporto di Sostenibilità che viene redatto annualmente dal 2005, in linea con i più elevati standard internazionali di reporting.

Immagine: Autogrill Chianti A1 Ovest - Autostrada del Sole, Bagno a Ripoli (Fi), una delle tre eccellenze italiane segnalate da Heston Blumenthal (uno dei migliori cuochi del mondo), inviato da The Guardian a recensire i migliori luoghi di ristoro d'Europa lungo le autostrade e le principali strade di traffico.