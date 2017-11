Radiocor IlSole24Ore. Nucleare, Roveda: ci opporremo con tutti i mezzi

MERCOLEDI' 1 GIUGNO 2011 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - "Non sono preoccupato, il nucleare in Italia non si fara' mai. Ma LifeGate utilizzera' tutti i propri mezzi per invitare a votare contro il nucleare nel prossimo referendum. Innanzitutto per far capire a chi governa che ormai e' la stragrande maggioranza dei cittadini del paese e d'Europa a chiedere efficienza energetica e rinnovabili. In secondo luogo per evitare che vengano sprecati inutilmente altri soldi in progetti e studi per preparare la strada ad impianti nucleari che resteranno solo sulla carta". E' quanto afferma in un comunicato Marco Roveda, fondatore e presidente di LifeGate in merito al prossimo referendum sul nucleare. LifeGate, gruppo che svolge attivita' di advisor e network per lo sviluppo sostenibile, registra ricavi per circa 10 milioni di euro (dati 2009). Com-Tmm (RADIOCOR) 01-06-11 19:06:55 (0373)ene 5 NNNN