Organizza un evento sostenibile. Certificato

Il pubblico affluisce, riempie tutti i posti. Telecamere, computer, proiettori e gli apparati tecnici sono in ordine. È tutto pronto per l'evento. La tensione dell'organizzazione sfocia, finalmente, nel giorno scelto per la manifestazione. Tra le molte variabili connesse alla riuscita di un evento - sportivo, culturale, commerciale, aziendale - c'è una certezza: ogni manifestazione che richiede uno spostamento di uomini e mezzi porta con sé un impatto sull'ambiente e sul tessuto sociale di riferimento. Ogni manifestazione può ridurlo, compensarlo e certificare tutti gli sforzi fatti per poter essere definito sostenibile. Dai concerti alle Olimpiadi di Londra Sempre più organizzatori di eventi sia a livello nazionale che internazionale si sono accorti delle dimensioni reali del problema e hanno messo in atto molti diversi accorgimenti per ridurre il proprio impatto. Da anni si svolgono concerti a Impatto Zero®, festival, saloni tematici, kermesse, congressi e convegni con progetti di riduzione dell'impatto ecologico tenendo in considerazione già in fase organizzativa molti aspetti, dai consumi elettrici alla mobilità, che prima non venivano valutati. Le Olimpiadi di Londra 2012 sono state definite come "le più sostenibili di sempre" da molti mezzi d'informazione: strutture edili temporanee, leggere e smontabili, materiali da costruzione riciclati, mobilità elettrica, policy tendente ai "rifiuti zero". I nuovi standard Proprio in coincidenza con i Giochi Olimpici di Londra è entrato in vigore nel 2012 lo standard internazionale ISO 20121, che definisce i criteri di un sistema di gestione per un evento sostenibile ed è integrabile con altre norme di sistema, quali ISO 9001 e ISO 14000. I benefici della certificazione dell'evento secondo lo standard ISO 20121 comprendono il miglioramento delle performance in termini di sostenibilità, maggiore partecipazione della comunità all'evento, possibili risparmi grazie alla riduzione dei rifiuti, riduzione dei consumi energetici, riutilizzo delle attrezzature, efficienza energetica, riduzione dei rischi legati alla gestione, rispetto delle aspettative degli stakeholder. "Il settore degli eventi sta diventando sempre più attento alle tematiche della sostenibilità - spiega Stefano Corti, Direttore Generale LifeGate - quindi abbiamo deciso di avviare una collaborazione con SGS, il più importante ente di certificazione al mondo, per sviluppare un progetto pensato per fornire parametri chiari e linee guida per l'organizzazione di un evento sostenibile". "Il tema della sostenibilità è sempre più parte integrante nelle scelte strategiche delle organizzazioni - conferma Stefano Bertoncini, Amministratore delegato di SGS Italia - la scelta di organizzare eventi di questo tipo è stata infatti anche adottata dalla Presidenza danese del Consiglio dell'Unione Europea e il primo grande evento è stato certificato nel marzo 2012 proprio da SGS". LifeGate Event: è un evento sostenibile La certificazione di una terza parte indipendente rafforza l'impegno dell'Organizzazione, fornendo garanzia di reale conformità agli standard. Il progetto Evento Sostenibile nasce dalla sinergia fra LifeGate e SGS. LifeGate è dal 2000 il punto di riferimento in Italia per la sostenibilità. SGS è l'ente leader mondiale nel campo della certificazione. L'esperienza di LifeGate unita alle competenze di SGS forniscono un training specifico per ridurre l'impatto socio-ambientale, compensare le emissioni di CO2 tramite la creazione e tutela di foreste in crescita e certificare gli eventi secondo il nuovo standard internazionale ISO 20121. Le realtà che scelgono LifeGate Event, inoltre, possono beneficiare gratuitamente di un piano di comunicazione volto alla promozione dell'iniziativa. Il percorso Il nostro clima sta cambiando con implicazioni per la sfera personale, economica, ecologica. La scelta di LifeGate Event denota consapevolezza, attenzione per l'ambiente, proiezione verso le più innovative frontiere e verso le aspettative del pubblico. Le attività di training, valutazione dell'impatto ambientale, carbon offset costituiscono il percorso di riduzione e compensazione che si conclude con la certificazione e la comunicazione: scegliere LifeGate Event permette di usufruire gratuitamente dello sviluppo di un piano di comunicazione sul media network LifeGate volto alla massima valorizzazione del percorso di sostenibilità effettuato.