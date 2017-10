Osmosi inversa, pH ottimale

Qual è la funzione di questo genere di depuratori? La loro funzione principale è di eliminare tutte le sostanze inquinanti e tutti i metalli pesanti che si trovano nell'acqua che scorre dal rubinetto di casa. L'acqua osmotizzata è di qualità oligominerale, ideale sia per il consumo quotidiano sia per cucinare: i cibi risultano più saporiti e mantengono il loro colore. Alcuni depuratori hanno la caratteristica di fornire acqua alcalina e remineralizzata. Una precisazione: cosa si intende per rimineralizzata e alcalina? Occorre fare una premessa: il corpo umano necessita di un pH superiore a 7, circa 7,4 come il sangue umano e il latte materno. Mentre i tradizionali depuratori a osmosi tendono sempre ad abbassare il pH al di sotto di questa soglia, il nostro impianto, grazie a un filtro in pietra lavica dell'Himalaya, alza il valore del pH avvicinandolo a quello ottimale e apporta sali minerali utili al benessere dell'organismo. Quali altri vantaggi offre la scelta di un depuratore a osmosi? La possibilità di evitare il peso fisico dovuto al trasporto delle cassette dell'acqua fino a casa, ma anche di contribuire a salvaguardare l'ambiente: niente più bottiglie di plastica né emissioni di CO2 legate al trasporto delle bottiglie. Essendo più leggera, quest'acqua raggiunge più velocemente l'ebollizione rispetto all'acqua del rubinetto non trattata, e così consente di risparmiare sul consumo del gas. Quali sono i costi di un depuratore? Dipende dal modello, dalla qualità dell'acqua di casa e dalle esigenze di ogni famiglia. Chiamando il numero verde 800858445 è possibile far analizzare gratuitamente la propria acqua di rubinetto da uno dei nostri tecnici che, in base al risultato delle analisi, indicherà la soluzione migliore, caso per caso. Che manutenzione richiede? Questi impianti danno il massimo se sottoposti a una manutenzione corretta, da effettuarsi una volta all'anno con l'ausilio di personale specializzato e l'utilizzo di ricambi originali (filtri, membrana osmotica). Il costo della manutenzione va dai 150 ai 300 euro, a seconda del modello. A fronte di questo investimento, si ha la sicurezza di un'acqua pulita sia da bere, sia da utilizzare per cucinare, un'acqua che mantiene vivo il colore e il sapore dei cibi, e che bolle più velocemente di quella di rubinetto, permettendo un risparmio di gas.