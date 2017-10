UK-Italy Business Awards, premiata la green economy

La green economy italiana ha ricevuto un premio dall'UK Trade & Investiment (UKTI), l’agenzia del governo britannico per la promozione dell’export e degli investimenti nel Regno Unito. Alla cerimonia di premiazione, avvenuta alla Borsa Italiana lo scorso giovedì, tra le tante è stata premiata TerniEnergia Spa, azienda che opera nel settore delle rinnovabili, fornendo a livello industriale impianti chiavi in mano, consulenza e know how nell'efficienza energetica.