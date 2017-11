Pallet e sostenibilità, migliorare si può

Pallet: milioni di pezzi che ogni giorno trasportano tutti gli oggetti che usiamo quotidianamente, per non parlare della spesa che facciamo al supermercato. Eppure non ci interessano, e di conseguenza ne sappiamo poco. Di che legno sono fatti? Da foreste vergini o da legno riciclato? Possono trasportare qualsiasi materiale? E quante volte vengono riutilizzati? Che fine fanno una volta utilizzati?

Il caso Slow Food

Chi è Palm

Il lato oscuro dei pallet

La collaborazione con Lurisia