“Bica”. A Roma la Borsa Internazionale di Comunicazione Ambientale

Il 27-28 ottobre a Roma si tiene la Borsa Internazionale della Comunicazione Ambientale (Bica), che da quest'anno diviene da biennale ad annuale. Una due giorni di incontri, dibattiti, tavole rotonde nella cornice della Casa dell'Architettura. I promotori La Borsa internazionale della Comunicazione - giunta alla sua sesta edizione - è promossa da Federambiente, la Federazione italiana dei servizi pubblici di igiene ambientale. Anche quest'anno la manifestazione ha ottenuto l'adesione del presidente della Repubblica oltre ai patrocini del ministero dell'Ambiente, della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di Roma, della Fondazione Pubblicità Progresso e di tutte le più importanti associazioni professionali di Pr e comunicatori d'impresa, Assocomunicazione, Associazione italiana della comunicazioni pubblica, Assorel, Ferpi e Unicom. Gli argomenti Si va dagli scenari delle energie rinnovabili alla gestione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'igiene urbana, al gas, all'acqua, confrontandosi anche sull'eventualità del ritorno dell'Italia al nucleare. All'interno si svolgono diverse lectiones magistrales. "La Borsa internazionale della comunicazione ambientale è diventata, in pochi anni, l'appuntamento più importante e atteso in Italia nel campo della comunicazione sociale e ambientale - spiega Daniele Fortini, presidente di Federambiente - tanto da convincerci a trasformarla, proprio a partire dall'edizione inaugurata oggi, da evento biennale ad incontro annuale". Gli interventi A parlare di comunicazione ambientale sono chiamati tra gli altri Paolo Sestito del servizio studi struttura economica e finanziaria dalla Banca d'Italia, il responsabile Comunicazione istituzionale e stakeholder di Enel Paolo Iammatteo (del consiglio nazionale Ferpi), il presidente dell'Ama Marco Daniele Clarke, il presidente di Assocomunicazione Diego Masi, la celebre pubblicitaria Anna Maria Testa, il presidente di Pubblicità Progresso Alberto Contri. Renato Mannheimer presenta la ricerca sulla 'Percezione delle relazioni pubbliche presso le imprese', e Chicco Testa, managing director di Rothschild e autore di un libro sul nucleare, parla di come viene comunicato il settore dell'energia nucleare e della produzione di energia da nucleare. La manifestazione Nel corso della manifestazione, a ingresso libero, verranno presentate diverse iniziative che hanno coinvolto aziende pubbliche e private sul tema della comunicazione ambientale, imprese che erogano servizi di pubblica utilità nei settori dell'igiene urbana, dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua. Le aziende, nel corso di Forum dedicati, avranno a disposizione spazi di 30 minuti per presentare al pubblico le campagne di comunicazione realizzate così come le iniziative green e le buone pratiche meritevoli di interesse e condivisione. Chi partecipa Il pubblico di Bica 2010 è composto da manager delle aziende pubbliche e private che erogano servizi di pubblica utilità, rappresentanti delle istituzioni, professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione, giornalisti, rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore, studenti universitari e rappresentati di Onlus ambientaliste.