Per IKEA il 2011 sarà un anno solare

Con la pubblicazione di "Verso la sostenibilità", IKEA Italia rende noti i propri risultati e i futuri obiettivi per quanto riguarda l'impegno nel campo ambientale, sociale e di risorse umane. Gli investimenti attivati nel triennio 2007 - 2010 hanno portato ad un graduale risparmio per quanto riguarda l'uso dell'energia, del consumo d'acqua e della produzione di rifiuti. Partendo da quest'ultima, grazie allo sviluppo di un packaging meno voluminoso e ad una capillare raccolta differenziata, il 90% dei rifiuti è stato recuperato. L'acqua invece è al centro di una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i clienti IKEA, tanto che nei punti vendita di Carugate, Corsico e San Giuliano è stato messo a disposizione un servizio di erogazione di acqua gratuita gassata e naturale; servizio questo che ha riscosso un successo enorme: in soli due mesi sono stati erogati più di 60.000 litri, con una media di circa 650 litri al giorno. Ma è la questione energetica a farla da padrona. E risparmio ed efficienza sono le due parole d'ordine. A Collegno e San Giuliano Milanese i punti vendita sono stati dotati di impianti di geoscambio per il raffreddamento e il riscaldamento, mentre l'illuminazione interna di tutti i negozi è stata sostituita con dei faretti da 20W HID (High Intensity Discharge), portando ad un risparmio di 3.000.000 di kWh/a. L'investimento che più colpisce, 20 milioni di euro, porterà invece ogni "scatola blu" a indossare un "cappello verde" entro l'estate: 150.000 moduli fotovoltaici, pari ad una superficie di 16 campi da calcio, produranno energia elettrica pulita e rinnovabile; energia uguale a quella utilizzata annualmente da 3.300 famiglie. Grazie a questo progetto saranno evitate emissioni pari a 4.000 tonnellate di CO2, corrispondenti al quantitativo assorbito annualmente da 400 ettari di foresta tropicale e aiuterà IKEA Italia a raggiungere l'obiettivo del 100% di energia elettrica acquistata e prodotta da fonti rinnovabili. Vanto del colosso svedese è invece l'ultimo punto vendita di prossima apertura a Catania. 14.000 pannelli fotovoltaici sul tetto e sulle pensiline del parcheggio, produrranno il 23% dell'energia elettrica del negozio; l'illuminazione sarà a LED e l'acqua piovana sarà recuperata per l'irrigazione delle aree verdi e per gli sciacquoni dei bagni. Un edificio, unico caso in Italia per dimensione, certificato in classe A.