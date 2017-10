Philips sostenibile

Fare tecnologia prestando la massima attenzione alla tutela ambientale è ormai un imperativo per chi produce oggetti di consumo nel mondo dell'elettronica. Un processo che coinvolge tutta l'azienda, dalla progettazione, all'utlizzo di fonti rinnovabili nella produzione, fino ad arrivare alle vendite. Philips ne è oggi un chiaro esempio. L'azienda ha infatti annunciato di aver raggiunto con tre anni di anticipo i propri obiettivi di vendite, per quanto riguarda i prodotti green. Grazie al programma EcoVison4, che prevedeva tutta una serie di azioni di miglioramento volte alla tutela ambientale, sono stati radoppiati gli investimenti per le soluzioni ecocompatibili fino a 1 miliardo di euro, incrementando del 25% l'efficienza energetica delle procedure operative. I prossimi saranno anni di nuove sfide. Con Ecovision5, gli obiettivi sono stati ulteriolmente alzati: entro il 2015, il colosso olandese punta ad arrivare nella vita di 500 milioni di persone con i propri prodotti, puntando a milgiorarne la qualità di vita. La metà del fatturato dovrà essere così composta dalla vendita di prodotti green: "Prodotti che hanno, rispetto ai precedenti, delle percentuali di miglioramento per quanto riguarda il risparmio energetico, il peso, il consumo di packaging e l'assenza di sostanze nocive" spiega Sergio Tonfi Corporate Communications manager di Philips. Oggi si presta la massima attenzione a tutto il ciclo di vita di un prodotto elettronico, a ciò che sarà e potrà diventare una volta terminato l'utilizzo, grazie al riciclo dei materiali. Dalla progettazione allo smaltimento è fondamentale aumentare la capacità di riciclaggio dei materiali a fine vita. "L'impegno di Philips - continua Tonfi - è di creare un ciclo di vita continuo dei nostri prodotti, dalla culla alla culla, arrivando nei prossimi anni a duplicare la quantità di prodotti riciclati". Lampade a risparmio energetico, piccoli elettrodomestici di uso quotidiano, prodotti di elettronica innovativi. Dal 1994 ad oggi Philips ha così costruito un percorso, anche culturare, che ha cambiato il modo in cui si pensano i prodotti, ancor prima di lanciarli sul mercato.