Photoaid Contest 2011, pronti a scattare?

Uno stile concreto, ma ottimista e sensibile. È questo l'approccio con cui sono realizzati i servizi di Photoaid, agenzia fotografica non profit per il reportage sociale. Proprio questo spirito anima il "Photoaid contest 2011", il concorso che vuole valorizzare i reportage ispirati alla tematica sociale.

Il concorso è aperto a tutti coloro che amano raccontare con le immagini le persone e le loro esperienze di vita quotidiana, per inventare ogni giorno la speranza. Possono partecipare fotografi professionisti e non, sia italiani che stranieri. Si potranno presentare opere in bianco e nero e a colori. Il tema è libero, il linguaggio più appropriato è quello vivace e dinamico del reportage esaltato da un approccio "rispettoso".

L'apertura delle iscrizioni è compresa tra il 1° maggio ed il 18 settembre 2011.

Presidente della giuria sarà Paolo Pellegrin, fotografo dell'Agenzia Magnum). Il vincitore del concorso potrà affiancare un fotografo di Photoaid durante un lavoro di reportage all'estero; inoltre il primo classificato vincerà una reflex Nikon digitale (d300s) ed un corso organizzato da Marianna Santoni, guru del digital imaging.



Il regolamento completo del Photoaid Contest è visibile direttamente su www.photoaid.eu .

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a Photoaid: info@photoaid.eu