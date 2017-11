Piccoli ambientalisti crescono. “Do the right thing, save the forests”

Una frase, di cui forse si è abusato, sostiene che i giovani rappresentino il futuro, questa è un’occasione per dimostrarlo. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di “Do the right thing, save the forests!”. L’obiettivo del concorso è quello di creare una campagna di comunicazione sociale volta a promuovere la tutela delle foreste e della biodiversità. Chi meglio di un bambino può esprimere l’amore per un albero o per un animale? Il “contenitore” del messaggio virtuoso sarà a discrezione dei giovani creativi che potranno usare tecniche grafiche, fotografiche, video e web 2.0, come blog e social network, o un mix di più tipologie. Il tema di fondo è l’ambiente, e potrà essere affrontato in tutte le sue sfaccettature, dal valore delle foreste alla tutela della biodiversità, dalla lotta alla deforestazione e al cambiamento climatico al consumo critico di prodotti forestali. Il concorso, organizzato da un gruppo di organizzazioni non governative tra cui le italiane CISV, COSPE e GVC, è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie, medie e superiori, di Italia, Spagna, Romania, Polonia e Malta. La scadenza per l’invio degli elaborati è il 23 febbraio 2014. Le foreste hanno bisogno di te, presta loro la tua voce e difendine i diritti.