I proiettori senza mercurio che rispettano l’ambiente

Il settore dell’illuminotecnica è alla costante ricerca di nuove tecniche per migliorare le prestazioni, riducendo al contempo i consumi e l’impatto ambientale. Il 2015 rappresenta il momento ideale per riflettere sulle nuove tecnologie nel settore dell’illuminazione, è infatti l’Anno internazionale della luce proclamato dalle Nazioni Unite. Casio, storica società giapponese specializzata in articoli elettronici, ha commercializzato una nuova, rivoluzionaria fonte luminosa. Si tratta di lampade ibride laser e LED, impiegate per realizzare una nuova generazione di proiettori. La più importante novità è la completa assenza di mercurio, altrimenti presente nelle tradizionali lampade per proiettori. Il mercurio è infatti un metallo tossico pericoloso per la salute umana e per l’ambiente. Per questo una direttiva europea, chiamata “Convenzione di Minamata” in onore della città giapponese colpita da avvelenamento da mercurio, cui hanno aderito oltre 90 paesi, dal 2020 vieterà l’utilizzo di mercurio nelle batterie, nelle lampade e nei cosmetici, oltre a controllare il livello di emissioni negli impianti termici, nei cementifici, nelle industrie chimiche e in ambito odontoiatrico. I nuovi proiettori Casio sono dunque dei precursori in fatto di ambiente e garantiscono una luminosità che arriva a 4mila ANSI Lumen¹. Oltre all’assenza di materiali tossici i proiettori dell’azienda giapponese, che soddisfano già da ora i criteri della convenzione di Minamata, sono in grado di ridurre notevolmente i costi energetici. Hanno un costo inferiore, in relazione alla durata, alle lampade a vapori di mercurio tradizionali, la regolazione dinamica della luminosità inoltre adegua automaticamente la luminosità del proiettore alle condizioni di luce dell’ambiente, consentendo un ulteriore risparmio energetico e un conseguente notevole risparmio economico. I nuovi proiettori Casio, grazie ad un consumo di energia inferiore a 0,4 Watt in modalità stand-by e con una vita utile di fino a 20mila ore, sono persino al di sotto dei valori stabiliti dall’attuale regolamento UE²2 per l’abbattimento del consumo di corrente nelle apparecchiature tecniche. La nuova generazione di proiettori Casio prevede numerosi modelli, dalla serie Core, accessibile senza grandi investimenti, alla serie Pro, proiettori ecologici per usi professionali. La progettazione della luce, in tutte le sue forme, è di grande importanza, può infatti avere influenze dirette sull’ambiente e sulle città che abitiamo, può dunque contribuire a migliorare la qualità, non solamente dei nostri uffici, ma della nostra vita.