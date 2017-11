Puma annuncia di voler eliminare definitivamente i pfc

Un'altra vittoria per la campagna Detox. Lanciata da Greenpeace, l'iniziativa punta all'abolizione dell'utilizzo di sostanze tossiche nel mondo dell'abbigliamento e dei rispettivi accessori. L'ultima in ordine cronologico ad aver accettato la sfida è Puma, colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, che ha annunciato di voler eliminare il 100 per cento dei pfc (perfluorocarburi). Inoltre l'azienda ha dichiarato che renderà pubblici l'80 per cento dei suoi fornitori entro la fine dell'anno.

Immagine di copertina via www.sueddeutsche.de