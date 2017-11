Quando l’energia diventa intelligente

IBM sostituirà 250.000 contatori elettrici analogici, con nuovi strumenti intelligenti; inoltre integrerà contatori dell'acqua e applicazioni IT avanzate, per il controllo, la gestione, la lettura dei contatori e la sospensione dell'erogazione da remoto. Cosa cambierà? Sarà eliminata la stima dei consumi, i clienti pagheranno solo l'effettiva energia utilizzata; si potranno così applicare tariffe diverse, a seconda degli orari e della quantità di energia erogata. La bolletta si potrà pagare tramite carte pre-pagate. Il monitoraggio continuo permetterà di gestire problemi alla rete elettrica o idrica e poter intervenire in maniera tempestiva; inoltre la fornitura energetica sarà gestita in maniera remota, senza la necessità di intervenire localmente per attivare, diminuire, incrementare o sospendere la fornitura. Il sistema consentirà una visione in tempo reale dei consumi, al fine di identificare possibili risparmi. Per i consumatori sarà possibile monitorare via web i consumi, i propri dati commerciali e tecnici, così da poter scegliere la tarrifazioen più appropriata. Una soluzione efficiente e innovativa, che cambia il modo di utilizzare e fornire energia e acqua ai cittadini.