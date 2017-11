Ralph Lauren si impegna a contrastare la deforestazione

La Ralph Lauren Corporation, azienda di abbigliamento statunitense, celebre per la linea sportiva Polo, ha finalmente reso più sostenibile la propria catena di approvvigionamento. La società ha infatti annunciato di aver adottato nuove rigorose linee guida per ridurre l’impatto ambientale della propria catena di fornitura delle materie prime, in particolare tracciando la fonte dei tessuti a base di legno, come viscosa e rayon, e contrastare così la deforestazione.

Moda etica

Ralph Lauren e Rainforest Action Network

I consumatori chiedono aziende responsabili