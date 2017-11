Cosa stanno facendo i produttori di viscosa e rayon contro la deforestazione

Canopy, ong canadese che si occupa di conservazione delle foreste, della biodiversità e del clima, sviluppando soluzioni affinché le aziende possano ridurre il proprio impatto ambientale, ha pubblicato una versione aggiornata ed estesa del suo Hot button report, pubblicato per la prima volta nell’ottobre 2016. Il rapporto fa parte dell’iniziativa CanopyStyle, nata con l’obiettivo di eliminare l’uso di foreste primarie nella produzione di tessuti come rayon e viscosa entro la fine del 2017, e valuta i progressi fatti nell’ambito della lotta alla deforestazione da parte degli undici produttori di viscosa e rayon che rappresentano il 70 per cento della produzione globale.

Un aiuto per le imprese

I risultati di CanopyStyle

Trasparenza ed economia circolare

Buoni e cattivi