Riciclo pannelli solari, una chance per l’Ue

Attualmente nei Paesi dell'Ue la quantità di rifiuti fotovoltaici da smaltire è ancora contenuta: appena 7.800 tonnellate, secondo quanto stimato da Pv Cycle (associazione paneuropea che riunisce l'85% delle aziende produttrici e distributrici presenti sul mercato).



La cifra è tuttavia destinata a crescere in maniera esponenziale: nel 2020, sempre secondo le previsioni di Pv Cycle, quando i pannelli dei primi impianti degli anni '90 esauriranno il loro ciclo di vita di 30 anni, le tonnellate di scarti fotovoltaici saliranno a quota 35 mila. E nel 2030 si impenneranno a oltre 133 mila.

L'aumento preoccupa soprattutto la Germania, leader mondiale per produzione e diffusione di pannelli solari, che dovrà affrontare il problema della loro dismissione. Ma anche l'Italia non è immune da questo problema, che tuttavia ha risvolti economici interessanti: il nostro Paese è, infatti, quarto dopo Germania, Spagna e Paesi Bassi per numero di impianti solari sul territorio nazionale.



Uno studio del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) posiziona inoltre il nostro paese al secondo posto dopo la Germania per potenza installata nel 2009, anno in cui gli impianti fotovoltaici sono più che raddoppiati rispetto al 2008 e la produzione di energia dal solare è triplicata.