Rio+20 e green economy. L’esempio di Gucci

Si terrà in concomitanza della Conferenza Internazionale sullo Sviluppo Sostenibile di Rio l'incontro "Changing the world through fashion", promosso dalla Nordic Fashion Association, all'interno del RIO+20 Corporate Sustainability Forum.



Al convegno parteciperà Gucci, uno dei marchi della moda più conosciuti al mondo e uno dei brand che sta investendo con più convinzione su sostenibilità ambientale e responsabilità sociale d'impresa e green economy.



"I valori che da sempre fanno parte del DNA di Gucci - afferma Rossella Ravagli, Gucci CSR & Sustainability Manager - quali l'impegno a mantenere la promessa del Made in Italy, la qualità assoluta delle materie prime e dei prodotti finiti, si accompagnano ad un atteggiamento responsabile verso le persone, l'ambiente e il territorio".



L'impegno dell'azienda nasce già dal 2004 quando volontariamente avvia un processo di certificazione di tutta la filiera produttiva, coinvolgendo la sede di Firenze, i negozi e l'intera catena di artigiani e piccole maestranze che lavorano con il marchio da generazioni, a garanzia di qualità e tecnica.



Più recente è l'adesione alle campagne promosse da Greenpeace "Amazzonia arrosto" e "Amazzonia che macello" che mirano a fermare la deforestazione dei polmoni verdi brasiliani a favore degli allevamenti bovini, oltre che a rifiutare di acquistare pelli bovine provenienti da allevamenti illegali.



Nel 2010 il marchio fiorentino ottiene la certificazione ambientale ISO 14001 e avvia un programma di iniziative eco-friendly per la progressiva riduzione dell'impatto delle attività dell'azienda sull'ambiente. Una su tutte la creazione di un nuovo packaging realizzato con carta certificata FSC (Forest Stewardship Council) e riciclabile al 100%.



"Gucci - conclude Rossella Ravagli - intende in questo modo consolidare il proprio impegno, contribuendo alla diffusione di buone pratiche, integrandole con esperienze di partecipazione allo sviluppo economico, culturale, sociale ed ambientale. La sfida futura va nella direzione di un maggior impegno nella tracciabilità e nell'ulteriore ricerca di materiali innovativi".