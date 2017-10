Salone dell’auto 2008, la verde Ginevra

Sull'ibrido ormai ci puntano tutti. Toyota e Honda hanno aperto le danze elettriche con Prius e Civic ma la musica ormai coinvolge tutte le Case. A rimanere fuori è invece la Fiat che dichiara di non aver bisogno dell'ibrido perché le sue auto, attuali e future, grazie a motori (diesel) sempre più sofisticati riusciranno a rientrare nei limiti imposti dalle direttive europee senza ricorrere all?elettricità. Scelte industriali. A Ginevra comunque le novità verdi sono tutte in questa direzione. Per esempio il nuovo crossover GLK della Mercedes dopo essere stato presentato in anteprima mondiale a Detroit arriva a Ginevra già in versione ibrida diesel. Non sarà il primo ibrido di Mercedes visto che arriverà nel 2011 e sarà anticipato il prossimo anno dalla S 400, anch'essa ibrida diesel. Novità anche per la rivale di sempre, la BMW, che ha portato a Ginevra una X5 Vision EfficientDynamics. Si tratta di un ibrido di tipo "mild", più leggero: la trazione non è mai solo elettrica, l'elettrico serve solo a dare "un aiutino" in accelerazione. Ibrido "full", pieno invece per un altro concept la Golf TDI Hybrid. Saab invece presenta un suo ibrido bio: la 9-X un coupé che anticipa le linee della futura 9-1 che andrà a sfidare BMW serie 1 e Volvo C30, con un motore elettrico più uno a combustione interna che può essere alimentato anche a bioetanolo. Ibrido con gli occhi a mandorla invece per i cinesi della BYD che puntano ad arrivare presto in Europa con le sue auto tra le quali c'è la F3DM ibrida con delle innovative, dicono, batterie al ferro in grado di dare autonomie e prestazioni superiori di quelle al litio. Sarà. Alessandro Marchetti Tricamo