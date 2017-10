Sodalitas social award, premiate le 10 aziende più responsabili

In occasione del convegno "Europa 2020: quale futuro?", svoltosi a Milano il 26 maggio, sono state premiate le dieci imprese vincitrici del Sodalitas social award. Il premio, organizzato da Fondazione Sodalitas e giunto alla dodicesima edizione, rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi nell’ambito della sostenibilità di impresa nel nostro Paese. I Sodalitas social award sono ripartiti in sei categorie che vanno dalla responsabilità sociale alla tutela dell’ambiente. Il premio vede protagoniste grandi aziende di respiro internazionale e piccole realtà provinciali, accomunate dal rispetto per i consumatori e per l’ambiente e che si fanno portavoce di uno sviluppo economico e sociale responsabile. 1) Valorizzazione della persona e protezione del Lavoro Abb, azienda del settore delle tecnologie per l’energia e l’automazione, si aggiudica il premio grazie al Campionato della sicurezza. L’iniziativa, tramite segnalazioni di situazioni pericolose e proposte, mira a trasmettere la cultura della sicurezza in azienda e a responsabilizzare i dipendenti. Come in un vero campionato i lavoratori vengono divisi in squadre e devono rispettare il regolamento allo scopo di ottenere valutazioni positive dalla commissione giudicatrice. Tra il 2012 e il 2013 il Campionato della sicurezza ha permesso di ridurre del 20 per cento le giornate lavorative perse a causa di infortuni.