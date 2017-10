Sodastream: gasarsi per l’ambiente

Gli italiani sono grandi consumatori di acqua in bottiglia. Più di 200 litri l'anno a testa fanno del Belpaese il terzo fruitore mondiale di acqua minerale, il primo in assoluto nel consumo pro-capite. La spesa annua per famiglia si aggira sui 320 euro, un costo, secondo uno studio dell'università di Ginevra, 500 volte superiore a quello dell'acqua di rubinetto. Tra i motivi di questo trend figura la passione per le bollicine. Dell'acqua acquistata in bottiglia, infatti, il 38% è frizzante. Per ridurne l'impatto ambientale è possibile utilizzare gasatori domestici: Sodastream è il marchio leader per la preparazione domestica di bevande gasate, incentivando così l'utilizzo dell'acqua di rubinetto. Utilizzando questi prodotti si ottengono diversi vantaggi ambientali: innanzitutto si riduce drasticamente l'uso di bottiglie di plastica. In Italia ben il 65% dell'acqua minerale consumata è venduta in questa forma. Il processo di imbottigliamento e trasporto dell'acqua confezionata causa un elevato costo ambientale: una bottiglia d'acqua viaggia in media per 200 chilometri producendo emissioni di quasi 200 grammi di CO2. Il gasatore Sodastream, grazie alle bottiglie riutilizzabili, consente di ridurre il consumo di petrolio per produzione e trasporti pari al 79% e delle emissioni di gas serra dell'85% rispetto all'acqua in bottiglia. L'impegno per l'ambiente di Sodastream è confermato dalla partnership con "The Water Project", organizzazione no profit impegnata nell'iniziativa "One to One" per la costruzione di pozzi per fornire acqua pulita in Kenya.