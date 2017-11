Sofidel, il totale dei prodotti consumer in Europa Occidentale sarà a marchio Fsc

L'annuncio da parte di Sofidel è arrivato durante l'Fsc Day, la giornata internazionale dedicata alla gestione responsabile delle foreste, tenutasi in Veneto, al Parco Natura Viva di Bussolengo. Il 100 per cento dei prodotti consumer in Europa Occidentale, grazie al raggiungimento di parametri ambientali come l’approvvigionamento da filiere certificate, ma anche al packaging e ai bassi impatti di produzione, potrà contare sul marchio di custodia forestale Fsc (Forest stewardship council).

