Perché è necessario cambiare modo di fare impresa

Fissare obiettivi ambiziosi sul lungo periodo, scommettere sulla sostenibilità e investire sull'innovazione green. In altri termini cambiare il modo di fare impresa. È questo quanto riporta il Tomorrow’s Value Rating (TVR 2014), pubblicato da DNV GL Business Assurance. “È sempre più chiaro che la nostra società e la nostra economia globali stanno raggiungendo i limiti per la crescita tradizionale. Purtroppo, solo un piccolo gruppo delle grandi aziende analizzate nel TVR sembra prepararsi adeguatamente a cambiare il modo di fare impresa”, spiega Jon Woodhead, Business Development Manager di DNV GL Business Assurance.

Optare per modalità di crescita economica svincolate dall’impatto, ad esempio, delle emissioni di carbonio, delle attività estrattive e della perdita di biodiversità è, in prospettiva, l’unica soluzione possibile.

I risultati