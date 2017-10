Speciale WS-20: il G-20 dell’etica

Si è concluso da pochi giorni il Summit del G-20 di Seul, la cui dichiarazione finale si è rivelata esclusivamente un'emergenza su affari economici e finanziari che non si concentra su decisioni riguardanti il benessere della comunità mondiale. E' necessario invece avere una visione differente per provare ad affrontare in maniera vincente le sfide del mondo malato e impoverito in cui viviamo. Il WS-20 come suo prodotto fondamentale scriverà una dichiarazione di carattere olistico, a lungo termine, che abbraccia più aspetti perché ha compreso che solo il raggiungimento della consapevolezza, solo la cooperazione e uno sguardo complessivo possono portare al cambiamento necessario per una società migliore. Ognuno dei rappresentanti del WS-20 ha scritto una dichiarazione sulla società, sui valori, sull' approccio al mondo che il sito www.worldshiftcouncil.org riporta per esteso. Tutti i contributi costituiranno i semi della prima "Dichiarazione del WS-20" che verrà distribuita dal Club di Budapest ai media internazionali e all'opinione pubblica il 21 novembre ad Hong Kong nella cornice dell'"Asia Consciousness Festival". Un esempio vincente di cooperazione, di collaborazione. Di pensiero collettivo. I membri del "WorldShift Council on the G-20" (WS-20) che si riuniranno il 21 novembre per definire le direzioni di una nuova civiltà sono persone influenti provenienti da tutto il mondo, che si sono distinte per un'etica esemplare e una consapevolezza basata su valori ed esperienza personale. Ecco che cos'ha scritto ognuno dei partecipanti: cliccando sul nome potrete leggere il testo integrale dell'intervento direttamente sul sito del WorldShift Council.