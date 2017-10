Suntech è il nuovo campione di sostenibilità

Suntech Power Holdings, il principale produttore mondiale di pannelli fotovoltaici, è stato riconosciuto dal World Economic Forum come "Nuovo Campione di Sostenibilità" nel rapporto "Ridefinire la crescita futura: i nuovi campioni di sostenibilità" elaborato dal Boston Consulting Group (BCG). "Questo riconoscimento, nell'anno del nostro decimo anniversario, conferma l'impegno di Suntech ad operare come impresa responsabile nella fornitura di soluzioni energetiche per il domani. Nei prossimi dieci anni la nostra azienda continuerà ad investire per contribuire ad accelerare il processo di transizione che porterà il mondo ad uno stile di vita più sostenibile e responsabile", ha dichiarato Zhengrong Shi, fondatore e chief executive officer di Suntech. Il World Economic Forum e BCG hanno analizzato oltre 1.000 imprese in tutto il mondo, considerando sostenibilità, innovazione, crescita, area geografica e dimensioni dell'impresa. "Suntech emerge come Nuovo Campione di Sostenibilità e come società totalmente orientata all'eccellenza d'impresa e al progresso sociale" ha detto Jerry Yu, Direttore del Center for Global Growth Companies del World Economic Forum. "Insieme al World Economic Forum confidiamo che Suntech continuerà ad ispirare e indirizzare la prossima generazione di imprese di tutto il mondo ad essere più sostenibili, innovative e responsabili nei confronti dell'ambiente." La Cina è il paese che immette più CO2 nell'atmosfera, che sia proprio un'azienda cinese a diventare campione di sostenibilità potrebbe fornire un importante modello da seguire. Il sole splende forte sulla Cina.