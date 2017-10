Tecnovisionarie 2017, tra creatività e innovazione

Venerdì 19 maggio a Cernobbio, sulle rive del lago di Como, gli splendidi saloni di Villa Erba, ex dimora di Luchino Visconti, hanno fatto da cornice al decimo anniversario del Premio internazionale Tecnovisionarie, promosso da Women&Tech – Associazione Donne e Tecnologie. In un clima festoso, donne speciali e capaci di inventare il futuro sono state insignite di un premio che rappresenta un riconoscimento al talento femminile, dedicato a chi ha saputo coniugare creatività e capacità di innovare, operando negli ambiti professionali più diversi. A ogni Tecnovisionaria è stata consegnata una tela della collezione ANITÀ, creata per il Premio e dedicata alle donne che hanno saputo coniugare "cuore e invenzione", e un turbante Vita, creato da Mantero per il progetto Dee Di Vita, a sostegno di Salute allo Specchio Onlus, progetto ideato da Valentina Di Mattei e Giorgia Mangili dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che coinvolge donne impegnate a supportare psicologicamente altre donne sottoposte al trattamento chemioterapico e bisognose di ritrovare fiducia e amore per se stesse.