Tim Page, Sony: “Nè LCD nè plasma, è un nuovo tipo di tv”

Tecnicamente, perché i "neri" son così profondi? Perché nei tratti con ombre o nelle immagini col nero dentro l'OLED lì si spegne. Cioè, per esempio, se c'è un'immagine notturna, è esattamente come vedere un cielo scuro da una finestra. Nei tratti scuri l'OLED non fa luce, realmente. E invece perché i colori sono così vividi? Il materiale OLED in sé ha un'ampio range di colori, più ampio di ogni LCD. Ecco perché, qui, ora, noi stiamo vedendo immagini che scorrono di una donna intenta al make-up, di un fiore giallo… sembra davvero che si possano toccare, per la profondità, per i dettagli, la risoluzione, i colori. Ok, questi sono vantaggi di qualità, di lifestyle; e quelli ecologici? Siccome genera da sé la luce e i colori, lo schermo non ha bisogno di retroilluminazione come gli LCD; non ne abbiamo bisogno perché l'OLED crea da sé la luce. Meno componenti per assemblare la tv, niente luce quindi niente mercurio, minori consumi d'energia. Lo si può definire un prodotto verde. Al momento, esiste solo di 11 pollici, ma abbiamo già investito in ricerca e stabilimenti: è probabile che in pochi anni li vedremo di maggiori dimensioni. Stiamo parlando di TV ma si direbbe un display funzionale per molte altre applicazioni, per esempio nei computer portatili… Sì, sui laptop, o sulle auto, sugli schienali posteriori anche di aeroplani (Japan Airlines li sta già sperimentando nelle executive lounge), stiamo discutendo su usi professionali, scientifici, insomma per tutti gli usi pensabili per schermi sottili e leggeri e ad alta definizione e luminosità. Pensiamo a un nuovo tipo di videconferenze, più realistico e coinvolgente… Insomma il focus è questo, un design sottile, senza circuiti o componenti dietro. Meno componenti significa anche che sarà più facile da smontare e riciclare? Certo! È più facile riciclarlo, è uno schermo light, sottile, niente retroilluminazione, in termini ambientali è molto più friendly… e poi (sorride) guardate qui queste fragole sullo schermo, viene voglia di prenderle e mangiarle tanto sembrano buone!… Grazie a Tim Page, Technology Marketing Manager, Sony TV Operations Europe.