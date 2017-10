Toscana leader della green economy italiana, quasi 4mila assunzioni in un anno

Dici Toscana e pensi subito al verde delle sue morbide colline, dove ulivi e viti si abbracciano. La vocazione naturale della regione non è dunque in discussione, ha avuto però un notevole incremento anche la green economy. Nel 2015 si sono infatti registrate quasi 4mila assunzioni nei cosiddetti green jobs, ovvero quelle occupazioni che contribuiscono in modo significativo alla tutela dell’ambiente e a ridurre l’impronta ecologica.