Toyota e LifeGate per Villa Borghese

Clicca qui per vedere lo foto dell'evento Oggi a Roma è stato inaugurato l'intervento di riqualificazione che ha riguardato alcuni tratti del Parco di Villa Borghese, una tra le aree verdi della Capitale più ricche di testimonianze artistiche e paesaggistiche. All'inaugurazione, celebrata attraverso la messa a dimora simbolica di un albero, ha partecipato Marco Visconti, Assessore all'Ambiente di Roma, Umberto Broccoli, Sovraintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma, Massimo Gargano, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Motonobu Takemoto, Chairman di Toyota Motor Italia, e Marco Roveda, fondatore di LifeGate e i rappresentanti delle concessionarie Toyota di Roma. L'intervento di Toyota Motor Italia, in collaborazione con Roma Capitale e LifeGate Impatto Zero®, ha riguardato il ripristino della Valle dei Platani e il rifacimento dei viali alberati di Viale di Valle Giulia (63 piante) e di Viale del Giardino Zoologico (60 piante), per un totale di 123 ippocastani messi a dimora. L'intervento prevede anche la manutenzione completa con irrigazioni periodiche da giugno a settembre e la garanzia di attecchimento per i due anni successivi. La riqualificazione è stata possibile grazie al progetto Eco Tagliando, il programma di manutenzione "verde" lanciato da Toyota nell'ottobre 2008 con cui l'automobilista può scegliere di dare il proprio contributo all'ambiente attraverso una manutenzione mirata della propria automobile e il sostegno all'attività di forestazione. Massimo Gargano, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, ha sottolineato: "Per noi questo gesto rappresenta una delle azioni che costituiscono l'impegno della nostra azienda nella salvaguardia ambientale. Non ci limitiamo a produrre automobili a basso impatto ambientale attraverso processi produttivi ecologici, ma vogliamo dare il nostro contributo concreto, essere buoni cittadini sul territorio in cui operiamo anche attraverso attività di forestazione come quella di oggi". Oltre a questo intervento a Roma, altre attività di forestazione sono già state portate a compimento in Italia nel Parco del Ticino, Nuova Zelanda, Panama e Madagascar. "Sono entusiasta del fatto che il primo costruttore automobilistico al mondo abbia scelto di compiere questi interventi di riqualificazione con noi - sottolinea Marco Roveda, fondatore di LifeGate - con un'iniziativa che riflette in pieno lo spirito di Impatto Zero®: coinvolgere le persone con gesti concreti promossi da aziende che, così, riducono l'impatto ambientale, contribuiscono alla difesa dell'ecosistema e diffondono consapevolezza".