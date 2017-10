Un fiume di acquisti. Ecologici!

Nato nel 1994 come libreria online Amazon è diventato in poco più di un decennio il colosso delle vendite online. Libri, dvd, elettrodomestici, giocattoli, orologi, abbigliamento. Tutte cose che possiamo comprare comodamente da casa nostra, senza girare le chiavi delle nostre auto. L' intuizione di Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato del gruppo, si è rivelata vincente rivoluzionaria: pensiamo infatti che solo nel 2010 sono ben 121 milioni di clienti hanno acquistato su Amazon e che l'azienda, con una rete di magazzini in varie parti del mondo, dalla Cina al Canada, attualmente conta 31.200 dipendenti. E da pochi giorni ha creato un dominio anche in Italia: amazon.it. Amazon e l'ambiente Lo shopping online genera sicuramente una quantità di CO2 minore rispetto allo shopping tradizionale, poiché evita gli spostamenti con mezzi propri tra i vari negozi. Secondo lo studio del 2009 "Carbon Auditing the Last Mile - modelli di impatto ambientale dello shopping non food", una consegna tipica fatta con un furgone produce 181 g di CO2, comparata con 4.274 g di CO2 per un viaggio medio verso i negozi fatto in auto e a 1.265 g di CO2 per una media in bus. All'interno dell'azienda una cura particolare viene data al rispetto dell'ambiente, attraverso la messa in pratica di alcuni stratagemmi di risparmio e riciclo: - l'imballaggio ad apertura facile, che utilizza solo cartone riciclato al 100% evitando le fascette di plastica e riducendo l'imballaggio al minimo indispensabile; - dal 2007 Amazon ha ridotto il materiale di imballaggio, riducendo in questa maniera i rifiuti; - i dipendenti di Amazon si definiscono "kaizen della Terra": la parola giapponese "kaizen" significa "cambiamento" e l'obiettivo comune è quello di cambiare in positivo, rispettando il pianeta, riducendo gli sprechi e i consumi di energia il più possibile. "Non è il solito pacco". Per l'ambiente.