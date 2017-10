Un’idea “solare” per Natale

Non è mai troppo presto per pensare ai regali di Natale. Ogni anno ci riproponiamo di pensarci in anticipo e di metterci in movimento prima della ressa degli ultimi giorni... e ogni anno arriva la vigilia e ancora non sappiamo cosa regalare a Marco... a Giovanna... e allo zio Antonio... A chi usa cellulare, iPod, PDA e altre apparecchiature elettroniche si porrà talvolta il problema della batteria scarica proprio quando si è fuori casa. Il sole può essere d'aiuto, grazie ai caricabatterie ad energia solare, dei quali esistono tanti modelli, per tutte le esigenze e tutte le tasche. Ancor più utile sarà a chi pratica trekking ed escursioni in località isolate. Chi è proprietario di baite in montagna sarà ben lieto di ricevere in regalo un kit completo per illuminare la baita grazie all'energia solare, evitando l'uso di sistemi obsoleti, inquinanti e rumorosi, quali generatori, gruppi elettrogeni e simili Un kit solare può essere utile in tante altre circostanze dove l'energia elettrica non è presente o è costosa da installare (garages, serre, casette, segnaletica, ecc..) In giardino, grazie all'energia solare potremo illuminare il sentiero con simpatici segnapassi e faretti, oppure adottare veri e propri lampioncini solari, e addirittura lampioni da giardino alti 3 metri! E per i più piccoli? Ai bambini sembrerà magica la giostrina solare, l'aereo, l'automobilina, l'elicottero, e tanti altri giochi che si animano semplicemente mettendoli al sole... senza bisogno di pile (?e questo farà felici anche i genitori). I proprietari di camper e barche ben conoscono il grande aiuto che i pannelli solari danno alle batterie dei loro mezzi: un pannellino solare può mantenere in carica la batteria del camper o della barca quando restano fermi per lungo tempo, mentre un pannello più potente può fornire energia durante il viaggio. Un'idea "solare" è certamente originale, utile e gradita: inoltre, con la comodità dell'acquisto in Internet puoi ricevere l'acquisto a casa o farlo recapitare direttamente al destinatario del regalo. Diego Canestrelli Il Portale del Sole