Un po’ di storia dell’ecologia – in TV

Linea Verde Data di inizio: primo marzo 1981. Orario e rete di trasmissione: domenica alle 10,30, Rai Uno. Conduzione: nella stagione 2007-2008 il programma è affidato alla coppia Massimo Ossini e Veronica Maya. Caratteristiche: è una delle trasmissioni storiche offerte dal servizio pubblico su temi dell'ambiente e dell'agricoltura con servizi realizzati in Italia e all'estero. Negli anni si sono avvicendati alla conduzione, dopo la lunga stagione di Federico Fazzuoli (allora anche curatore del programma, passato nel '94 all'allora Telemontecarlo), Sandro Vannucci, Fabrizio Binacchi, Fabrizio del Noce, Guido Barendson, Paola Saluzzi e Paolo Brosio, affiancato poi dallo chef Gianfranco Vissani. "Linea Verde" è preceduto dal magazine "Orizzonti" (ore 10, sempre la domenica), che tratta di territorio e di enogastronomia. Da segnalare, le rubriche "A. A. Amici Animali", che ci fa conoscere la fauna nazionale, e "Ricette del Bosco", per scoprire le nostre tradizioni culinarie locali. - Link/sito Linea Blu Data di inizio: 30 luglio 1994. Orario e rete di trasmissione: sabato alle 14.05, Rai Uno. Conduzione: nella stagione 2007 il programma è affidato a Donatella Gatti con le "incursioni" di Fabrizio Gatta. Caratteristiche: nata su idea del documentarista e capitano di lungo corso Dino Emanuelli, la trasmissione offriva nei primi anni uno sguardo più tecnico sui diversi aspetti della mondo marino e marittimo, che nel tempo ha lasciato spazio a una linea editoriale più turistico-balneare. Dopo la stagione di Emanuelli e della conduzione di Puccio Corona, attualmente gli autori del programma sono la stessa presentatrice, Marco Zavattini e Sergio Nuti, con la collaborazione di Ferruccio De Vincenti. - Link/sito Ambiente Italia Senza studi a far da filtro, con il conduttore che sta fisicamente nel cuore del problema, a rimarcare la scelta della trasmissione di stare comunque dalla parte di chi aspetta risposte e torna poi a verificarne l'esito. Ma la complessità degli argomenti, la necessità di approfondire, di scoprire e mettere in relazione fra loro situazioni analoghe da Nord a Sud richiede un impegnativo lavoro di indagine. Così gli inviati costruiscono di settimana in settimana i "pilastri" di ciascuna puntata: inchieste attorno a spinte speculative e manomissioni, al ramificarsi di racket e ecomafie, portando alla ribalta quella illegalità capillare che ha consentito profonde e talvolta irreparabili offese al paese e che nel corso della diretta orientano il confronto. Senza dimenticare che una delle forze della trasmissione è sempre stata la rete delle redazioni regionali: tutte le sedi Rai hanno negli anni collaborato con Ambiente Italia. Anzi, da ciascuna redazione la trasmissione ha di volta in volta attinto per collegamenti, servizi, contributi di immagini. E ci sono colleghi, nelle diverse sedi, che si sono specializzati nelle tematiche ambientali, divenendo "terminali", punti di riferimento, "redattori esperti". Così lavorano per Ambiente Italia ma quei loro servizi finiscono pure, opportunamente rimaneggiati, nelle diverse edizioni dei tg locali, arricchendoli. La storia di Ambiente Italia è raccontata in un libro edito da RaiEri a firma di Beppe Rovera. Melaverde Data di inizio: in onda dal 1998. Orario e rete di trasmissione: domenica alle 12,30, Retequattro. Conduzione: Edoardo Raspelli (critico eno-gastronomico) e Gabriella Carlucci (presentatrice e parlamentare). Caratteristiche: rubrica dedicata alla tutela dell'ambiente e delle tradizioni viticole e culinarie del territorio, con particolare cura per quelle regionali. Il programma è a cura di Giacomo Tiraboschi e gli autori sono Luca Liberati e Nicola Fontana. - Link/sito Superquark Data di inizio: dal 18 marzo 1981. Orario e rete di trasmissione: giovedì alle 21,20, Rai Uno. Conduzione: Piero Angela, padre indiscusso della divulgazione in Italia, anche ideatore del programma. Caratteristiche: erede di "Quark", è il capostipite di ogni altra trasmissione scientifica e ci ha permesso per anni di vedere anche in Italia i documentari della BBC, ormai disponibili anche sul satellite e in Rete. Negli anni ha ospitato diverse rubriche al suo interno, fra cui ricordiamo quella di educazione civica, insegnata attraverso gli splendidi cortometraggi animati disegnati da Bruno Bozzetto. Attualmente si avvale della partecipazione di esperti quali Federico Rampini (giornalista de "La Repubblica" e autore di libri sulla Cina), Danilo Mainardi (qui parla di comportamento animale), il nutrizionista Carlo Cannella. - Link/sito Passaggio a Nord Ovest Data di inizio: 16 luglio 1997. Orario e rete di trasmissione: la stagione estiva va in onda il giovedì alle 23,30, quella invernale il sabato alle 17,45, Rai Uno. Conduzione: Alberto Angela, figlio del celebre divulgatore Piero (vedi "Superquark"). Caratteristiche: la trasmissione si occupa di archeologia, culture del mondo, ecologia, con spettacolari reportage documentaristici e commenti in studio del conduttore. - Link/sito Alle falde del Kilimangiaro Data di inizio: in onda dal 1999. Orario e rete di trasmissione: domenica alle 15, Rai Tre. Conduzione: Licia Colò, anche autrice della trasmissione insieme a Antonella Serantoni, Vincenzo Arnone, Giulia Schiavi. Caratteristiche: programma dedicato ai viaggi e alle popolazioni lontane, con ospiti in studio, documentari brevi, filmati dei telespettatori, giochi con il pubblico a casa. - Link/sito Pianeta Mare Data di inizio: in onda dal 2003. Orario e rete di trasmissione: domenica alle 11, Retequattro. Conduzione: Tessa Gelisio, il programma è scritto da Marzio Carlessi, Silvia Chiodin, Matteo Brenta, Francesco Foppoli, Tessa Gelisio, Aldo Innocenti e Simona Stoppa con la collaborazione di Dino Emanuelli (vedi "Linea Blu"). Caratteristiche: realizzato in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche questa trasmissione ha cambiato nel tempo la sua formula: da quella originaria, dedicata quasi esclusivamente alla pesca e al mondo dei pescatori, ha ora un'ottica più vicina ai temi dello sport e del turismo marittimo. - Link/sito Geo&Geo Data di inizio: 23 settembre 1995. Orario e rete di trasmissione: dal lunedì al venerdì alle 17, Rai Tre. Conduzione: Sveva Sagramola, che dal '98 ha "ereditato" il programma dalla precedente presentatrice Licia Colò. Caratteristiche: trasmissione che da anni occupa la fascia pomeridiana della terza rete, parla di natura e scienza con una chiara finalità didattica e divulgativa. Attualmente è divisa in due tranches: la prima (Cose dell'altro Geo), propone giochi e interventi di ospiti in studio; la seconda, i tradizionali documentari. - Link/sito Sai xché? Data di inizio: in onda dal 2003. Orario e rete di trasmissione: sabato alle 19,45, Retequattro. Conduzione: Umberto Pelizzari (campione mondiale di apnea) e Barbara Gubellini, a cura di Marco Campione e scritto dalla stessa conduttrice con Antonio Sellitto, Mila Cantarelli, Federico Cauli, Monica Onore, Davide Romagnoni. Caratteristiche: programma di divulgazione che si propone di rispondere alle domande più comuni (i perché cui fa riferimento il titolo della stessa) sollevate dall'attualità e dalla scienza. La trasmissione è arricchita dai documentari della BBC, di Discovery Channel e National Geographic. - Link/sito Gaia, il pianeta che vive Data di inizio: in onda dal 2001. Orario e rete di trasmissione: sabato alle 21, Rai Tre. Conduzione: Mario Tozzi, geologo del CNR, anche autore del programma insieme a Gregorio Paolini, Marino Maranzana, Elisabetta Marino, Davide Bandiera, Ludovica Scandurra. Caratteristiche: programma di informazione scientifica con puntata monotematiche, che si caratterizza per il ritmo incalzante dei servizi (arricchiti da effetti speciali) e il coinvolgimento e la competenza del conduttore. - Link/sito Report Data di inizio: dal 3 settembre 1997. Orario e rete di trasmissione: domenica alle 21,30, Rai Tre. Conduzione: Milena Gabbanelli, sostenuta da un'agguerrita redazione di videogiornalisti. Caratteristiche: fiore all'occhiello dell'informazione di Rai Tre, il programma porta alla luce, con straordinari servizi di giornalismo investigativo, i grandi e piccoli scandali politici, economici, ambientali che purtroppo funestano la nostra quotidianità. - Link/sito Missione natura Data di inizio: in onda dal 2006. Orario e rete di trasmissione: sabato alle 21,30, La7. Conduzione: il biologo Vincenzo Venuto, che aveva lavorato già su "MT Channel". Il programma è scritto da Guido Cavalleri. Caratteristiche: rubrica di divulgazione scientifica che, come si deduce dal titolo stesso della trasmissione, presenta documentari su animali e fenomeni naturali. - Link/sito