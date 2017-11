Una fonte di energia inesauribile e… gratis

Per vivere su questo pianeta il genere umano ha bisogno di energia. Negli anni gli uomini e le donne hanno imparato a conoscere e a usare diversi fonti energetiche, ma il principio di base, a eccezione dell'energia nucleare, è rimasto sin dal tempo della pietra quello della combustione: per produrre energia noi bruciamo legno, carbone, petrolio, gas... e ora anche rifiuti! Ma esiste anche un'altra fonte di energia che investe il nostro pianeta ogni anno con una potenza pari alla combustione di 19.000 miliardi di tonnellate di petrolio (solo sulle terre emerse): il sole. Questa energia non raggiunge completamente la crosta terrestre, ma la quantità utile che ci arriva è comunque superiore a quella di cui abbiamo bisogno per vivere. L'energia che si disperde o che viene assorbita attraverso l'atmosfera dà luogo a diversi fenomeni fisici e meteorologici (vento, ciclo idrogeologico, fotosintesi, ecc). Tali fonti di energie vengono comunemente dette rinnovabili in quanto ogni giorno le abbiamo a disposizione senza dover bruciare a; tra le principali abbiamo: sole (energia solare), vento (energia eolica), calore del sottosuolo (energia geotermica), maree e movimento dell'acqua (energia idraulica) e biomasse (energia da biomassa). La quantità di energia che arriva sulla Terra dal Sole varia principalmente in funzione di due fattori: la stagione ( che dipende principalmente dalla vicinanza o lontananza del Sole dalla Terra) e dalla latitudine (che determina l'angolo con cui i raggi solari raggiungono la superficie che ci interessa). L'Italia è uno dei paesi che può vantare un apporto di energia solare annuo piuttosto elevato. In un anno l'insolazione media giornaliera che raggiunge una superficie di un metro quadro posta orizzontalmente varia tra i 3.6 kWh e i 5.4 kWh a seconda della latitudine della località dove si trova la nostra superficie. E' quindi uno dei paesi che più si presta per l'utilizzo dell'energia solare. Valeria Roviglioni Architetto