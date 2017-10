Una tecnologia migliore per un pianeta migliore. Parola di Panasonic

Vengono chiamate Eco-Ideas; sono le innovazioni tecnologiche e i nuovi prodotti dell'azienda nipponica, appositamente studiate per migliorare la vita di tutti i giorni in armonia con l'ambiente che ci circonda. L'azienda vuole infatti promuovere uno stile di vita con emissioni di CO2 vicine allo zero, che prima di tutto parta dal suo interno. Processo che passa attraverso la riduzione dei rifiuti, sviluppando processi produttivi orientati al riciclaggio e orientando tutti i dipendenti verso uno stile di lavoro sostenibile. Entro il 2018 Panasonic vuole essere la prima azienda al mondo per innovazione ecologica e sostenibilità. E questo certo non stupisce quando si ricorda che, già nel lontano 1918, il fondatore di Panasonic Konosuke Matsushita, iniziò sviluppando i primi prodotti con materiali riciclati. Come raggiungere questo obiettivo? Innanzitutto partendo dai prodotti: il 30% sarà infatti con marchio ecologico. Prodotti che puntano sul risparmio energetico, come i nuovi condizionatori Aquarea ed Etherea che hanno raggiunto il 40% di riduzione o puntando sulla durata: le nuove lampadine a LED (somigliano alle antiche a filamento), promettono di durare 40.000 ore. "Il futuro sta nella gestione intelligente dell'energia - afferma Claudio Lamperti, amministratore delegato Panasonic Italia - ecco perché stiamo sviluppando nuove soluzione per la produzione e l'accumulo di energia".