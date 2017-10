Venezia, una città più intelligente

Grazie alla nuova rete wi-fi realizzata dal Comune, a copertura dell'intero territorio cittadino e alla collaborazione con IBM, è partito questo nuovo progetto pilota, basato sulla tecnologia mobile, che farà di Venezia la prima città italiana ad utilizzare la banda larga accoppiata ad applicazioni tecnologiche. I visitatori in possesso di un cellulare abilitato potranno interagire con sensori passivi, già posizionati dall'Associazione della Guide Turistiche di Venezia in alcuni punti strategici della città: così, semplicemente scattando una fotografia dell'edificio o del monumento con il proprio cellulare, i visitatori attiveranno il sistema ricevendo subito indicazioni specifiche. "Con più di 20 milioni di visitatori l'anno - spiega Michele Vianello, Vice Sindaco di Venezia - una delle più famose città del mondo deve anche confrontarsi quotidianamente con il crescere dell'inquinamento, l'aumento della pressione su un ecosistema fragile e la necessità di gestire un flusso continuo dei visitatori. Ci auguriamo che il progetto TagMyLagoon, realizzato con IBM, ci aiuti ad affrontare e vincere alcune delle sfide per noi più impegnative e renda la città di Venezia più efficiente, utilizzando l'infrastruttura esistente e ottimizzando le risorse di cui disponiamo". La fase pilota del progetto lagunare durerà tre mesi, estendendosi quindi fino al 3 ottobre. Da quella data, IBM e la città di Venezia analizzeranno i risultati ottenuti valutando la possibilità di estensione temporale dell'iniziativa. "È in luoghi unici come Venezia che la tecnologia può davvero fare la differenza garantendo benefici in termini di qualità della vita e aiutando la promozione del patrimonio storico e artistico - dichiara Luciano Martucci, Presidente di IBM Italia - il tutto in modo economicamente conveniente". Queste, e altre soluzioni, testimoniano che è possibile avere riscontri concreti e che ciò costituisce il primo passo verso la creazione di vere e proprie Smart City. Rudi Bressa