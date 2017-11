“Viaggio nell’Italia che riparte”, tra innovazione e sostenibilità

Innovazione, sostenibilità e resilienza. Queste le parole d’ordine di “Viaggio nell'Italia che riparte”, iniziativa organizzata dall'intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. Il progetto, presentato il 9 luglio durante una conferenza stampa alla Camera dei deputati, prenderà il via il prossimo 14 luglio in Campania. L’obiettivo è quello di andare a cercare e valorizzare le migliori e più innovative realtà industriali della penisola, veri e propri esempi di resilienza, ovvero capaci di resistere alla crisi e di rigenerarsi. Il profilo richiesto, però, ricerca imprese in grado, non solo di generare profitto, ma di farlo in modo etico, rispettando l’ambiente e valorizzando il territorio. «Con questa iniziativa la politica esce dal palazzo – ha dichiarato Raffaello Vignali, deputato del Ncd e coordinatore dell’intergruppo - per incontrare e ascoltare i mondi produttivi». Il tour raccoglierà in giro per l’Italia le testimonianze degli imprenditori che hanno saputo creare nuove opportunità attraverso una valorizzazione mirata del territorio e delle sue peculiarità. La prima tappa del viaggio prevede la visita del distretto industriale-agroalimentare di Angri, dei distretti logistici del porto di Napoli e del Cis di Nola e infine dei distretti aerospaziale, aviospazio e automotive di Capua. Dal Sud al Nord, l’1 e il 2 agosto “Viaggio nell'Italia che riparte” si dirigerà in Lombardia per scoprire le innovazioni proposte dal distretto del mobile della Brianza e dal settore turistico del territorio di Ponte di Legno. «Vogliamo andare a scoprire queste realtà e raccontare in occasione del semestre europeo di presidenza italiana – ha spiegato Vignali - un'Italia innovativa che ripartendo dal territorio sta sfidando la globalizzazione e la crisi». Le testimonianze, le idee e i progetti, ha concluso uno degli organizzatori dell'iniziativa, Guglielmo Vaccaro del Pd, saranno infine raccolti in un Disegno di legge a sostegno della competitività e della sostenibilità.