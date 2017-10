Viscom, una mostra per stupire ed emozionare

La fiera si presenta come uno spazio espositivo per sperimentare le ultime novità del settore e ha in programma anche un ricco calendario di eventi, tra cui forum, laboratori live, concorsi e live show. L'obiettivo è quello di diffondere nuove strategie di business e nuove contaminazioni per rivoluzionare il mercato della comunicazione visiva.

L'appuntamento di quest'anno sarà più che mai all'insegna della sostenibilità ambientale: grazie all'adesione al progetto Impatto Zero® di LifeGate, il primo che in Italia ha concretizzato le direttive del Protocollo di Kyoto, le emissioni di CO2 dell'evento generate dai consumi energetici, dalla produzione di rifiuti e dall'utilizzo di carta saranno compensate con la creazione e tutela di oltre 81.000 mq di foreste in crescita in Bolivia.

A proposito di sostenibilità segnaliamo Green Trail: si tratta di un percorso all'interno della fiera per valorizzare le aziende che hanno prodotti, soluzioni e tecnologie certificate volte al rispetto dell'ambiente e al risparmio energetico.



Tra le realtà che fanno parte di questo percorso ci sono Bompan, importatore esclusivo Mimaki in Italia, con nuove stampanti a risparmio energetico; Cielle, che tra i nuovi prodotti lancia Sigma Green, nuova tavola da taglio ed incisione laser CO2 progettata per ridurre gli sprechi dei materiali ed abbassare il consumo energetico; Hewlett-Packard, che presenta le ultime stampanti con inchiostri a base acqua, senza contenuto di solvente, a prova di VOC; i componenti a basso impatto di Roland DG Corporation, azienda certificata Eco Label®; Zund e i suoi mobili in cartone, 100 per cento sostenibili, personalizzabili e durevoli.

La manifestazione si terrà al polo fieristico di Rho, raggiungibile con la linea rossa della metropolitana. Il programma dell'evento è scaricabile dal sito Viscom Italia.