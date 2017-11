Vuoi partecipare al cambiamento?

Mercoledì 9 febbraio 2011 Make a Change, il movimento per lo sviluppo del Business sociale in Italia, incontra gli "irragionevoli" cioè tutti coloro che proprio in questo momento di crisi hanno deciso di condividere le proprie idee di innovazione e imprenditoria sociale. L'incontro vuole mettere in risalto lo sforzo di tutti coloro che hanno deciso di agire autonomamente, senza aspettare l'impegno diretto da parte delle istituzioni. L'evento si tiene presso gli spazi di The Hub di via Paolo Sarpi a Milano a partire dalle 18:30. Per l'occasione verrà presentata anche la seconda edizione del concorso nazionale "Il più bel lavoro del mondo", la prima competizione italiana che seleziona nuove figure di imprenditori sociali, supportandoli nel lancio della loro impresa attraverso una vasta rete di partner. Le idee devono essere registrate (gratuitamente) sul sito www.makeachange.it entro il 31 marzo per poi essere selezionate nei due mesi successivi. Chi volesse partecipare direttamente all'incontro, deve registrarsi sul sito makeachange.eventbrite.com Tutti gli altri possono seguire l'evento in diretta sul blog di The Hub hubmilan.com