Well Tech: 10 innovazioni per migliorare la vita

WT Award è un premio all'innovazione tecnologica di rilievo internazionale, giunto alla decima edizione. Ogni anno seleziona, tra centinaia di candidati, i sessanta prodotti che si sono distinti a livello internazionale per innovazione tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità della vita. Dalla riduzione dei consumi, all'applicazione di materiali ed energie rinnovabili, dalla facilità di utilizzo del prodotto alla sicurezza. In anteprima per LifeGate, mediapartner dell'evento, dieci prodotti in lizza per il premio. Sezione Sostenibilità: SUNFLOWERS Pannello fotovoltaico a fiore creato per installazioni in zone pedonali e ciclabili. L'illuminazione è prodotta da una serie di led disposti sui fiori dentro i quali vi è uno speciale gel trasparente blu per creare una luce colorata. Durante il giorno forniscono ombra ai pedoni e alla pista ciclabile sottostante e di notte i led brillano di luce blu per donare una suggestiva atmosfera all'installazione. H2 LOGIC Stazione rifornitrice di idrogeno, in grado di almentare i veicoli attraverso stazioni specifiche attrezzate. Il progetto è stato avviato attraverso una serie di test in Danimarca. L'idrogeno è prodotto nella centrale di Holstebro, ed è distribuito da camion a ciascuna delle stazioni di rifornimento nelle città. La produzione di idrogeno è basata sull'energia eolica. ZOE' Z.E. Berlina-utilitaria elettrica al 100% a zero emissioni, alimentata esclusivamente da batterie elettriche al litio. Il tetto è creato per ottimizzare l'atmosfera e la temperatura all'interno dell'abitacolo, proteggendo dal calore, dall'umidità e dal freddo; è tappezzato di cellule fotovoltaiche, che recuperano energia tramite la luce del sole. A piena carica della batteri a litio, Renault Zoè Z.E. Zero Emission percorre 160 km e raggiunge la velocità massima di 140 km/h. THE SAM Veicolo compatto e agile, riciclabile al 90%, caratterizzato da motore elettrico da 15kw che si carica totalmente in sole sei ore facendo giungere il veicolo ad una velocità massima di ottantacinque chilometri all'ora. Il prototipo è stato omologato e testato su strada ed è attualmente in fase di prova a Zurigo e a Basilea. Sezione Accessibilità: AIRMOUSE Il mouse può essere indossato sulla mano come un guanto, in modo da consentire una facile navigazione web e un facile approccio con il PC. AirMouse è dotato di ottica di puntamento laser che mantiene la carica per una settimana. Rapportato ai mouse tradizionali, AirMouse riduce la forza eccessiva, si allinea con la mano dell'utente e con i legamenti del polso per tenere la mano in una posizione distesa per evitare contrazioni e tensioni muscolari. RITMO ADVANCED SOUND SYSTEM Fascia di sostegno per donne in gravidanza che emette musica, garantendo la qualità e quantità sicura del suono per ascoltatori prenatali. È composto da una cintura di tessuto morbido e leggero, elasticizzato e di supporto. Si può utilizzare in varie situazioni, se si sta facendo yoga, se si è a passeggio col cane o semplicemente per rilassarsi. TOUCH SIGHT Fotocamera che da l'opportunità ai non vedenti di condividere le proprie foto su internet grazie a un'interfaccia Braille avanzata che consente di visualizzare le immagini come superfici in rilievo che l'utente può toccare con mano. Il dispositivo registra per tre secondi audio e immagine che viene poi riproposta su un display Braille 3D, installato al posto di un comune schermo LCD. Sezione Qualità della vita: A DROP OF WATER Raccoglitore di acqua piovana utilizzato per irrigazione. Si tratta di un contenitore fornito di annaffiatoio, in questo modo sarà sempre rifornito di acqua e non dovrà utilizzare la preziosa acqua di rubinetto per annaffiare le piante. È una grande goccia che permette di raccogliere acqua piovana direttamente dalle grondaie. KIRAN S10 Lanterna solare progettata per le famiglie che vivono nei paesi in via di sviluppo, che non hanno accesso a una fonte affidabile e sicura di energia elettrica. Kiran fornisce fino a otto ore di luce intensa dopo un giorno di carica solare. Utilizza led ad alta efficienza ed è quattro volte più luminosa di una lampada a cherosene e fornisce 360° d'illuminazione.

PHYSALIA Nave dotata di ecosistema auto-sufficiente che genera energia dal sole e lo utilizza per ridurre l'inquinamento delle acque mediante il processo di bio-filtrazione. Il sistema idraulico del doppio scafo consente di filtrare l'acqua, che viene poi purificata biologicamente, grazie alla sua copertura vegetale. Concentrato di natura e di biotecnologie, Physalia è stata progettata con un'architettura a zero emissioni e ad energia positiva: cioè genera più energia di quanta ne consuma.