Well Tech 2011. La tecnologia di domani per il benessere di oggi

L'Osservatorio permanente Well Tech, per l'undicesimo anno consecutivo, premia i tre prodotti che si sono distinti per innovazione tecnologica ponendo particolare attenzione agli aspetti legati all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale. Prodotti che spaziano dall'elettrodomestico ai materiali eco-compatibili, dall'auto alle nuove e pulite forme di energia. "Da undici anni Well Tech coordina WT Award con lo stesso entusiasmo e la crescente convinzione che il processo d'innovazione richieda consapevolezza da parte delle aziende nel processo di produzione e da parte dei consumatori nella scelta consapevole di prodotti e servizi" ha dichiarato l'architetto Chiara Cantono, curatrice del premio. I vincitori Nella sezione Sostenibilità vince Elastic Water, un nuovo materiale ecologico e facilmente riciclabile che potrebbe sostituire la plastica nelle sue funzioni. Creato dalla Japan Science and Technology Agency, Elastic Water è un polimero composto per oltre il 95% di acqua a cui viene aggiunta una piccola quantità di argilla e altre sostanze organiche. Simile ad una gelatina si tratta di un materiale ecologico e facilmente smaltibile. Per quanto riguarda la sezione Accessibilità, il vincitore è Walking MP Foot. Un piede protesico progettato per i paesi in via di sviluppo. La protesi, realizzata principalmente in fibra di carbonio, alluminio e silicone è in grado di aumentare il comfort durante la camminata, mentre tutti i materiali sono atossici e rispettosi dell'ambiente. Nella sezione Qualità della Vita vince Halo Helmet, un casco di ultima generazione che consente una maggiore protezione del cervello dopo un incidente. Questo casco agisce grazie ad una reazione chimica che attiva il raffreddamento dello stesso al momento dell'impatto. Accorgimento che limita i danni neurologici e aumenta la possibilità di guarigione. Tutte le immagini fanno parte della selezione WT Award 2011. Premio all'innovazione Tecnologica.