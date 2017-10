Well Tech Award 2010. I vincitori

Well-Tech, organizzazione che si occupa di progettazione e ricerca nel campo delle nuove tecnologie, compie dieci anni. Dieci anni di ricerca che hanno stimolato la diffusione e lo sviluppo di sistemi e tecnologie che ci accompagneranno nel prossimo futuro. È il costante monitoraggio dell'osservatorio sul mondo della produzione e della ricerca, che permette a Well-Tech di rilevare ogni anno sessanta prodotti che si sono distinti per innovazione tecnologica. I prodotti selezionati spaziano dall'auto, all'elettrodomestico, dai nuovi materilai sostenibili, alle nuove forme di energia rinnovabile. Sezione sostenibilità. Premia prodotti a ridotto consumo di risorse, che applicano materiali ed energie rinnovabili e che puntano ad una riduzione degli scarti nell'intero ciclo di vita. LiFi - Luxim Corporation Una piccolissima lampadina, priva di elettrodi, che genera plasma al suo interno utilizzando onde radio. Dura più di 10.000 ore e la luce prodotta può essere diminuita a piacere fino al 20%. Al suo interno contiene un gas, l'argon e un componente chiamato puck: quando l'energia elettrica viene fornita al sistema, il puck come una lente elettrica riscalda l'argon, trasformando il gas in un plasma che emette luce. LiFi "light fidelity lamp" utilizza 250 W. Con le lampade tradizionali si necessita del doppio di energia. www.lumix.com Sezione Qualità della Vita. Premia prodotti che applicano materiali e tecnologie a ridotto impatto ambientale, che siano ergonomici, funzionali ed in grado di soddisfare le esigenze di tutte le persone. Sun Station - Julene Aguirre Bielschowsky Design Una stazione ad energia solare auto-alimentata, che permette agli utenti di sostare in un luogo pubblico usufruendo dell'energia solare auto-prodotta dalla struttura, per la ricarica dei propri apparati elettronici. L'utente può accomodarsi su una seduta posta al di sotto della copertura solare collegando agevolmente i propri strumenti elettronici come computer, caricatori per cellulari e radio, tramite alcune prese poste alla base della seduta e collegate alle batterie continuamente rifornite dalla luce solare. www.julene.de Sezione Accessibilità. Premia prodotti che siano facili da usare da parte delle fasce più deboli della popolazione, che siano sicuri e di facile comprensione. Project Masiluleke Hiv Home Test - Frogdesign Un kit per l'autodiagnosi a basso costo, dotato al suo interno di brochure e due tamponi, in grado di diagnosticare se si è affetti da HIV. Se l'utente risulta affetto chiamando un numero verde gratuito con slogan "Call me backs" presente nel kit, si riceve assistenza telefonica, affrontando con una persona competente l'evolversi del problema e per chi risulta non affetto la possibilità di chiamare permette di ricevere informazioni utili e le adatte prevenzioni contro l'HIV/AIDS. Tutti i componenti dell'imballaggio vengono utilizzati, non ci sono pertanto sprechi di materiale. www.frogdesign.com