Whirlpool. 100 anni all’insegna della sostenibilità

Fondata nel 1911 in una cittadina sulle rive del lago Michigan, Whirlpool Corporation è stata una delle prime aziende al mondo a dotarsi nel 1970 di una struttura per il controllo ambientale. Nel 1989 con l'acquisizione del gruppo Ignis, sbarca nel vecchio continente e fonda il proprio centro operativo a Comerio, nel varesotto, oggi uno dei poli d'eccellenza nel settore dei bianchi. Da questa sede vengono gestiti oltre trenta mercati diversi e quattordici fabbriche dislocate in 7 Paesi. Tre di queste sono presenti a Cassinetta di Biandronno, sulle rive del lago di Varese, e impiegano circa 2000 lavoratori, mentre a Comerio operano 500 persone. È proprio il centro di Cassinetta a rappresentare oggi l'uno dei 5 centri europeo di eccellenza: designer, ergonomisti, antropologi, sociologi e psicologi decifrano le tendenze della società per offrire al mercato le innovazioni di domani. "Quest'anno - afferma Lorenzo Paolini, Amministratore Delegato e Vice President Market Operations South Europe, Whirlpool EMEA - Whirlpool Corporation compie 100 anni. Un secolo di storia basato sull'innovazione e sull'audacia, fino alla conquista del primo posto al mondo tra i produttori di elettrodomestici. Valori alla base del nostro impegno verso un'economia pulita, rispettosa dell'ambiente e delle risorse naturali del nostro pianeta." Negli ultimi dieci anni la Whirlpool ha infatti proposto al mercato elettrodomestici in grado di utilizzare sino al 50% di energia e acqua in meno rispetto al passato. Le lavatrici con tecnologia "sesto senso", ad esempio, sono in grado di adattare automaticamente la quantità di acqua ed energia necessarie durante il ciclo di lavaggio; se pensiamo che l'acqua calda potrebbe essere riscaldata grazie ai pannelli solari, ecco che il risparmio si attesta al 70%. Ma non solo i prodotti puntano alla sostenibilità. Lo stesso stabilimento di Cassinetta di Biandronno genera da sé l'energia necessaria grazie ad una centrale di co-generazione a metano, guadagnando in efficienza e costi, e ricavando vapore da utilizzare nei processi industriali. Per l'ambiente un risparmio di 7000 tonnellate di CO2, per l'azienda un tornaconto che vale circa 50 centesimi a prodotto, vale a dire circa 800.000 € l'anno.