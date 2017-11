11 persone che hanno fatto la storia della Cop 21 (nel bene e nel male)

Dietro ai negoziati che hanno visto al lavoro a Le Bourget giorno e notte per tredici giorni 19.385 delegati di 195 Paesi in 2.500 meeting, ci sono alcuni protagonisti che hanno avuto un ruolo di spicco . Molti si sono impegnati per trovare accordi coraggiosi, altri hanno frenato, rischiando di far fallire per l'ennesima volta la conferenza sul clima. "Vorrei che tutti coloro che hanno partecipato a raggiungere questo traguardo fossero presenti qui oggi", dalle parole usate da Laurent Fabius per presentare l'Accordo di Parigi raggiunto il giorno dopo la chiusura della Cop 21 traspare la presenza, l'opera, lo sforzo di molti, molti protagonisti. Ecco le figure chiave.

Kofi Annan

Anote Tong

Diana Rios e la comunità degli indigeni Saweto

Phumzile Mlambo-Nguka

Maite Nkoana-Mashabane

Ali bin Ibrahim Al-Naimi

Ajay Mathur

Christiana Figueres

Naomi Klein

Mentre alla Cop 21 in corso a Le Bourget si firmava un accordo storico, l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici,... Posted by LifeGate on Domenica 13 dicembre 2015

Al Gore

Laurent Fabius