Più stato sociale contro il lavoro minorile. Il 12 giugno è la Giornata mondiale

I bambini costretti a lavorare nel mondo sono sempre meno. Rispetto al 2000 il numero è calato di un terzo passando da 246 milioni a 168 milioni (settembre 2013), ma questo buon risultato non è ancora sufficiente per raggiungere l’obiettivo che la comunità internazionale si è posta: cancellare le peggiori forme di lavoro minorile entro il 2016. Il 12 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale contro il lavoro minorile. Ogni anno viene scelto un tema da affrontare per diffondere consapevolezza sugli strumenti migliori da far propri per allontanare i bambini dal lavoro in modo permanente. Nel 2014 l’Organizzazione internazionale del lavoro (International labour organization, Ilo) ha scelto la protezione sociale.