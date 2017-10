Sono passati sedici anni dall’11 settembre, e gli Stati Uniti lo ricordano così

L'11 settembre del 2001, tremila persone hanno perso la vita, e molte di più hanno perso qualcuno a cui volevano bene. Altre seimila sono rimaste ferite. Nessuno è in grado di dimenticarlo. Quel giorno, due aerei hanno abbattuto le Torri Gemelle a New York. Un altro si è schiantato vicino al Pentagono di Washington, mentre l'ultimo è caduto a Shanksville, in Pennsylvania. Sono passati 16 anni e gli Stati Uniti ricordano l'evento che ha cambiato la loro storia, e la storia del mondo occidentale.

"Niente è in grado di dividerci"