1966, nasce il Wwf. E la natura entra nelle case di tutti

Il 1966 è un anno significativo, per l'Italia. E' l'anno dell'alluvione di Firenze, catastrofica per il patrimonio di monumenti e belle arti. E' l'anno dell'alluvione di Venezia. Nel '66 in un solo anno vengono costruite 200 villette abusive nel Parco d'Abruzzo, proprio nel parco protetto! E' l'anno in cui i grifoni in Sicilia sono dichiarati estinti. E chi uccideva un lupo, veniva premiato. Grazie all WWF, c'è stata una straordinaria svolta. All'inizio, erano in pochi. Borghesi illuminati, capitanati da Fulco Pratesi, ancora oggi il presidente del WWF Italia, che si riunirono e stilarono un atto costitutivo poi depositato nel settembre '66. Persone preoccupate che della questione ambientale se ne parlasse solo in convegni scientifici, o solo dal punto di vista urbanistico... Cos'hanno fatto? Questi pionieri dell'ambiente decidono di cominciare a scrivere di ecologia... sui giornali, sui mezzi di comunicazione, che arrivavano a tutti. Su "Topolino"! Il primo anno il WWF fece una rubrica su "Topolino", qualche anno dopo sul "Corriere dei Piccoli". Fecero entrare la natura nelle case di tutti gli italiani. Una svolta culturale, ma anche iniziative pragmatiche e innovative. Pensiamo alle oasi. Le Oasi naturalistiche, oggi tutti sanno cosa sono. Ebbene, la prima Oasi è nata nel 1968, non ce n'erano prima! Hanno deciso di acquisire porzioni di territorio, direttamente, proprio per difenderle. La prima Oasi è del lago di Burano, oggi ce ne sono più di 80. Ho citato prima il lupo. Veniva ucciso, era considerato un animale nocivo, invadente, pericoloso. Nel '66 ne erano rimasti meno di 100. Oggi sono oltre 400, ma soprattutto la sua immagine è stata salvata. Oggi non si pensa più al lupo cattivo, ma a un simbolo della natura. Una cascata di natura ben esemplificata dai numeri: nell'anno della fondazione, i soci erano 750. Tre anni dopo, nel 1970, erano già 7.000. Per arrivare, ai nostri giorni, a 300.000 soci, un fatto straordinario mai visto in Italia. Edgar Meyer